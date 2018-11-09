2018-11-09T16:44:26+03:00
Происшествия

Жительница Азовского района убила новорожденную дочь

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Азовском районе под следствием оказалась 41-летняя местная жительница, которую подозревают в убийстве новорожденной дочери. Согласно официальной версии, она, не уведомляя о своем интересном положении женскую консультацию, дома самостоятельно родила ребенка. Девочка была доношенной и жизнеспособной. Отлично понимая это, подозреваемая перенесла малышку, которая находилась в ведре, в летнюю кухню, где оставила почти на сутки.

- С целью скрыть совершенное преступление, впроследствии закопала тело новорожденного ребенка во дворе своего домовладения, - пояснили в СУ СК России по Ростовской области.

В настоящее время следствием выполняются необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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