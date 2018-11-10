В поселке Глубоком открыли детский сад для 200 ребятишек

СЕГОДНЯ 09:08 2018-11-10T09:08:47+03:00

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В Ростовской области в поселке Глубоком праздник. Там, на улице Свердлова, открыли детский сад с добрым названием «Улыбка», который одновременно смогут посещать 200 ребятишек.

Как рассказали в правительстве региона, там будут и две группы, в которые можно отдавать детей в возрасте от полутора до трех лет. Известно, что это двухэтажное здание, в котором есть музыкальный и спортивные залы, свой медицинский пищеблок, прачечная. Везде новое оборудование, мебель и игрушки. На территории - ограждение по всему периметру, есть системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Сообщается, что на оснащение выделено порядка 10,8 миллиона рублей, в том числе и из областного резервного фонда.

В региональном министерстве образования добавили, что этом году уже открыли свои двери восемь детских садов, которые рассчитаны на полторы тысяч ребятишек. Кроме того, дополнительно создано свыше 1,9 тысячи мест, треть из которых для детишек младше трехлетнего возраста.