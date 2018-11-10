В Ростове-на-Дону изъяли полтора килограмма экстази

СЕГОДНЯ 09:52 2018-11-10T13:04:38+03:00

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Крупную партию наркотиков изъяли полицейские. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, дело было в Ростове-на-Дону. Под подозрение попал 29-летний житель города Волгограда. Во время обыска у него нашли более полутора килограммов таблеток. Позже, в специализированной лаборатории была проведена экспертиза, по результатам которой выяснилось: содержимое ни что иное как наркотическое средство – экстази.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до 20 лет лишения свободы. Так что, если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.