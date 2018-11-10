«Тут и рыбалки не надо»: в центре остова-на-Дону опрокинулась машина с живой рыбой

СЕГОДНЯ 10:17 2018-11-10T10:19:16+03:00

Очевидцы говорят, что за пять минут всю расхватали руками уличные «рыбаки»

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В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают видео, которое опубликовал один из Интернет-пользователей. На нем видно, как проезжая часть практически устлана живой рыбой.

- Куча рыбы на подъеме с набережной на Кировский. Кто потерял? - подписал автор ролика, лихо сдобренного матом в промежутках которого звучит «Тут и рыбалки не надо!».

Рядом виднеется перевернутый грузовик с надписью: «Живая рыба». Всего за несколько часов видео посмотрели около тридцати тысяч человек. Очевидцы говорят, что по предварительным данным водитель при повороте с улицы Береговой на Богатяновский чпуск, не справился с управлением. И, как результат, машину занесло, и она перевернулась на правый бок. После чего и выплыл живой груз.

Рыбаки справились с уловом за пять минут. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".

Интернет-пользователи тут же принялись шутить на тему:

- Зато рыба в самом деле живая, как и на грузовике написано, - написал один из них.

- Совсем уже зажрались, никто не налетает, не разбирает, меня там не было! - сокрушается другой.

- Ее там через пять мин уже не было! - отвечает ему третий. А еще одна ростовчанка написала:

Шла сейчас около Центрального рынка, так ее в картонных коробках грязных, стоящих на земле продавали, да так задорно зазывали покупателей. Цитирую: «Карасик свежевыловленный заходим, покупаем, не стесняется!». В нашей стране не чего не пропадет!