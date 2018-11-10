2018-11-10T11:49:42+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону с 1 декабря запретят остановку транспорта

Речь идет о нескольких улицах
Ольга ГОПАЛО
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Речь идет о нескольких улицах центральной части города. Фото: ГОПАЛО Ольга.Речь идет о нескольких улицах центральной части города. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В Ростове-на-Дону сразу на нескольких улицах запретят остановку транспортных средств. Об этом сообщает городской Департамент автомобильных дорог и безопасности дорожного движения. Правда, нововведения вступят в силу с 1 декабря 2018 года.

Речь идет о Привокзальной площади, остановка транспорта будет запрещена у дома под номером 6а.

Кроме того, нельзя парковаться с той же даты по западной стороне переулка Университетский - в частности, на участке от улицы Суворова до дома №54 по переулку Университетский, а также по восточной стороне на участке от дома №93 по переулку Университетский до улицы Суворова. Правда ограничения не касаются зон, организованных для платных парковок.

Ну, и наконец, припаркованные машины будет увозить эвакуатор, если они будут стоять по восточной стороне переулка Университетский между домами 52-54.

Таким образом чиновники хотят увеличить пропускную способность дорог, а также обеспечить безопасность дорожного движения.

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