2018-11-10T12:26:38+03:00
Общество

Футбольный матч Ростов - Динамо 10 ноября 2018: где ограничат движение

Выясняем, где ограничат движение 10 ноября 2018 во время футбольного матча Ростов - Динамо
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где ограничат движение 10 ноября 2018 во время футбольного матча Ростов - Динамо. Фото: официальная страница ФК "Ростов" в Вконтакте.Выясняем, где ограничат движение 10 ноября 2018 во время футбольного матча Ростов - Динамо. Фото: официальная страница ФК "Ростов" в Вконтакте.
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Футбольный матч Ростов - Динамо 10 ноября 2018: где ограничат движение. Известно, что спортивный поединок между командами пройдет на стадионе «Ростов Арена» и начнется в 19:00.

В Главном Управлении МВД России по Ростовской области попросили болельщиков за полтора-три часа прибыть на стадион и с пониманием отнестись к досмотру.

Кроме того, в ведомстве рассказали о том, что на центральных улицах города в этот день будет ограничено движение. Так, с 16:30 до 23:00 ограничение коснется съезда с Южного подъезда к городу (продолжение Ворошиловского моста) на Магистральную улицу общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережная (съезд к улице Пойменная, 1). А с 21:00 до 23:00 будет ограничено движение по Магистральной улице общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережная.

Кроме того, с 15:00 до 23:00 будет прекращено сквозное движение транспорта по западному пешеходно-транспортному проезду стадиона «Ростов Арена».

Ростовчан просят принять эту информацию во внимание и выбирать другие маршруты.

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