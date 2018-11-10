В Ростове-на-Дону обещают первый снег

СЕГОДНЯ 12:51 2018-11-10T13:00:41+03:00

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В Ростове-на-Дону синоптики прогнозируют первый снег. Его ожидают на следующей неделе. Так что пока этого не произошло, у горожан есть возможность погулять, насладившись осенними красками.

В выходные в донской столице прогнозируют до шести градусов тепла. Ветер северо-восточный, его скорость составит три-семь метров в секунду. Правда, временами его порывы будут достигать 13 метров.

Зато в понедельник, 12 ноября, на столбиках уличных термометров появятся минусов температуру, днем до нуля градусов. В связи с этим в Интернете горожане уже прогнозируют, так называемый в народе День жестянщика, и, как результат, транспортный колапс. Такое возможно, если автолюбители не перейдут с летней резины на зимнюю.

Первый снег синоптики прогнозируют во вторник, 13 ноября. В дневные часы в этот день - до минус двух, ветер - до 16 метров в секунду. В оставшиеся дни недели ночью прогнозируют минусовые температуры, днем - до плюс четырех градусов.