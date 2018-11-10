2018-11-10T13:00:41+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону обещают первый снег

А в понедельник горожане прогнозируют транспортный колапс
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
В Ростове-на-Дону синоптики прогнозируют первый снег. Фото: ГОПАЛО Ольга.В Ростове-на-Дону синоптики прогнозируют первый снег. Фото: ГОПАЛО Ольга.
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону синоптики прогнозируют первый снег. Его ожидают на следующей неделе. Так что пока этого не произошло, у горожан есть возможность погулять, насладившись осенними красками.

В выходные в донской столице прогнозируют до шести градусов тепла. Ветер северо-восточный, его скорость составит три-семь метров в секунду. Правда, временами его порывы будут достигать 13 метров.

Зато в понедельник, 12 ноября, на столбиках уличных термометров появятся минусов температуру, днем до нуля градусов. В связи с этим в Интернете горожане уже прогнозируют, так называемый в народе День жестянщика, и, как результат, транспортный колапс. Такое возможно, если автолюбители не перейдут с летней резины на зимнюю.

Первый снег синоптики прогнозируют во вторник, 13 ноября. В дневные часы в этот день - до минус двух, ветер - до 16 метров в секунду. В оставшиеся дни недели ночью прогнозируют минусовые температуры, днем - до плюс четырех градусов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Футбольный матч Ростов - Динамо 10 ноября 2018: где ограничат движение
В центре Ростова-на-Дону с 1 декабря запретят остановку транспорта
«Тут и рыбалки не надо»: в центре остова-на-Дону опрокинулась машина с живой рыбой
В Ростове-на-Дону изъяли полтора килограмма экстази
В поселке Глубоком открыли детский сад для 200 ребятишек
Жительница Азовского района убила новорожденную дочь
«Гены. С ними не поспоришь»: Поклонники оценили сочинение сына Полины и Дмитрия Дибровых
В Ростове-на-Дону ученые ДГТУ разрабатывают технологию по выращиванию имплатнтов
«Богиня в лучах заката»: «Мисс Intercontinental» Валентина Расулова опубликовала откровенное видео на пляже
«Ростелеком» примет участие в образовательном проекте «Цифровое правосознание налогоплательщика»
«Поправилась, но грудь на месте»: фанаты обсуждают фото «Мисс Россия» в купальнике
«Красивая мощь и страшная элегантность»: поклонники похвалили осенний образ Виктории Лопыревой
«Внимание, сейчас будет cекc!»: откровенное декольте звезды Playboy Марии Лиман навело поклонников на мысли
В Ростове-на-Дону адвокат за 15 млн рублей обещала «отмазать» подзащитного от тюрьмы
В центре Ростова-на-Дону возникла большая пробка из-за перекрытой Театральной площади
В Ростове-на-Дону более 90 тысяч человек получили «Социальные проездные карты»
Фотосессия на парапете Ворошиловского моста возмутила ростовчан