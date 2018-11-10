В Ростове-на-Дону ищут 79-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 14:34 2018-11-10T14:35:00+03:00

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В Ростове-на-Дону в розыск объявлена пожилая женщина. Как рассказали волонтеры, которые ее ищут, 79-летняя пенсионерка Раиса Межина еще утром 7 ноября 2018 года вышла из своего дома, однако до сих пор о ее местонахождении не знают ни близкие, ни родные.

- В тот день она была одета в черные брюки, коричневую водолазку, черные ботинки, коричневый вельветовый пиджак и белую вязанную шапку, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». - Рост женщины около 160 сантиметров, она худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные.

Известно, что Раиса Петровна дезориентирована и нуждается в медицинской помощи. В настоящее время листовки с ее изображением расклеивают в крупных торговых центрах, на автобусных остановках и вокзалах.

Поисковики просят горожан не быть равнодушными к чужой беде и, если вы узнали эту женщину, не проходить мимо, а позвонить по телефонам, указанным ниже.

АЛЛО!

Телефоны, по которым просят звонить: 8-800-700-54-52 или 02.