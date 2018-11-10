2018-11-10T17:06:05+03:00
Общество

В мэрии Ростова-на-Дону посчитали технику для уборки снега

В этом году для этих целей по городским улицам будут курсировать несколько сотен спецмашин
Ольга ГОПАЛО
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Чиновники посчитали технику для уборки снега. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.Чиновники посчитали технику для уборки снега. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.
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В администрации Ростова-на-Дону пересчитали технику, которая должна в этом году убирать снег. Представители Департамента ЖКХ и энергетики донской столицы проинспектировали три районных предприятия, в обязанности которых входит уборка улиц, также они просмотрели инвентарь и технику, пообщались с работниками. Особое внимание было техническому состоянию специализированной коммунальной техники для работы в зимний период, и наличию на нем работоспособного бортового навигационного оборудования.

На очереди проверка еще в четырех районах, которая пройдет в следующую субботу, 17 ноября.

Итак, в наличии городских коммунальных служб в общей сложности 329 единиц техники, из которых 234 для зимы. К последним относятся 57 снегоуборочных машин, 69 погрузчиков, 44 самосвала и пр. Кроме того, у всей техники есть в наличии разработанные маршрутные карты движения при выполнении работ по зимнему содержанию объектов улично-дорожной сети.

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