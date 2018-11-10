2018-11-10T17:05:23+03:00
Общество

Жительница Ростова-на-Дону нашла способ избавить город от пробок на проспекте Королева

Однако ее инициативу пока поддержали 13 человек
Ольга ГОПАЛО
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Жительница Ростова-на-Дону нашла способ, как избавить часть Ростова-на-Дону от пробок.Жительница Ростова-на-Дону нашла способ, как избавить часть Ростова-на-Дону от пробок.
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Жительница Ростова-на-Дону нашла способ, как избавить часть Ростова-на-Дону от пробок, в которых автомобилисты простаивают по несколько часов утром и вечером. Речь идет о проспекте Королева в сторону улицы Вавилова. Свое предложение она опубликовала на городском сервисе.

- При строительстве микрорайона Суворовский на сайте городской администрации была опубликована информация о запланированном соединении улицы Орбитальной с улицей Зрелищной, - говорится в инициативе на "Активном ростовчанине". - Даже был создан проект, то есть вложены деньги. Однако сейчас все забыто. Если провести эти работы, то разгрузятся и улица Особенная и проспект Королева. Инициатива по расширению проспекта не нужна. Необходимо не расширять существующие улицы, а распределять транспортные потоки. Соединение улиц позволит жителям Суворовского напрямую выезжать в Северный микрорайон, минуя узкую двухполосную улицу Особенную и кольцо Вавилова/Королева.

Однако инициативу поддержали пока всего 13 человек. Один из них проголосовал против.

КОНКРЕТНО

Проголосовать за инициативу можно здесь (перейти)

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