Жительница Ростова-на-Дону нашла способ избавить город от пробок на проспекте Королева
Жительница Ростова-на-Дону нашла способ, как избавить часть Ростова-на-Дону от пробок, в которых автомобилисты простаивают по несколько часов утром и вечером. Речь идет о проспекте Королева в сторону улицы Вавилова. Свое предложение она опубликовала на городском сервисе.
- При строительстве микрорайона Суворовский на сайте городской администрации была опубликована информация о запланированном соединении улицы Орбитальной с улицей Зрелищной, - говорится в инициативе на "Активном ростовчанине". - Даже был создан проект, то есть вложены деньги. Однако сейчас все забыто. Если провести эти работы, то разгрузятся и улица Особенная и проспект Королева. Инициатива по расширению проспекта не нужна. Необходимо не расширять существующие улицы, а распределять транспортные потоки. Соединение улиц позволит жителям Суворовского напрямую выезжать в Северный микрорайон, минуя узкую двухполосную улицу Особенную и кольцо Вавилова/Королева.
Однако инициативу поддержали пока всего 13 человек. Один из них проголосовал против.
КОНКРЕТНО
Проголосовать за инициативу можно здесь (перейти)