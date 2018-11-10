2018-11-10T17:11:31+03:00
Общество

В Ростовской области отец-алиментщик получил 50 часов исправительных работ

Своему ребенку он задолжал больше миллиона рублей
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Своему ребенку он задолжал больше миллиона рублей.Своему ребенку он задолжал больше миллиона рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Ростовской области 50 часов исправительных работ получил отец, который долгое время не платил алименты своему ребенку. Инцидент произошел в Родионово-Несветайском районе. Как рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов региона, за эти годы сумма у должника накопилась внушительная - более 1,2 миллиона рублей. Мужчину несколько раз предупреждали: не забывать о ребенке и выплатить ему то, что положено по закону. Однако тот не внял доводам служителей закона.

В итоге, было возбуждено административное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», которое было передано в суд. Судья не стал церемонится с горе-папашей, а назначил ему 50 часов исправительных работ. Теперь его могут направить подметать улицы, полоть огород или на другие, предусмотренные законом работы во благо государства. При этом кругленькую сумму ему все же придется вернуть своему ребенку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Ростова-на-Дону нашла способ избавить город от пробок на проспекте Королева
В мэрии Ростова-на-Дону посчитали технику для уборки снега
В Ростове-на-Дону ищут 79-летнюю пенсионерку
В Ростове-на-Дону обещают первый снег
Футбольный матч Ростов - Динамо 10 ноября 2018: где ограничат движение
В центре Ростова-на-Дону с 1 декабря запретят остановку транспорта
«Тут и рыбалки не надо»: в центре остова-на-Дону опрокинулась машина с живой рыбой
В Ростове-на-Дону изъяли полтора килограмма экстази
В поселке Глубоком открыли детский сад для 200 ребятишек
Жительница Азовского района убила новорожденную дочь
«Гены. С ними не поспоришь»: Поклонники оценили сочинение сына Полины и Дмитрия Дибровых
В Ростове-на-Дону ученые ДГТУ разрабатывают технологию по выращиванию имплатнтов
«Богиня в лучах заката»: «Мисс Intercontinental» Валентина Расулова опубликовала откровенное видео на пляже
«Ростелеком» примет участие в образовательном проекте «Цифровое правосознание налогоплательщика»
«Поправилась, но грудь на месте»: фанаты обсуждают фото «Мисс Россия» в купальнике
«Красивая мощь и страшная элегантность»: поклонники похвалили осенний образ Виктории Лопыревой
«Внимание, сейчас будет cекc!»: откровенное декольте звезды Playboy Марии Лиман навело поклонников на мысли
В Ростове-на-Дону адвокат за 15 млн рублей обещала «отмазать» подзащитного от тюрьмы
В центре Ростова-на-Дону возникла большая пробка из-за перекрытой Театральной площади
В Ростове-на-Дону более 90 тысяч человек получили «Социальные проездные карты»
Фотосессия на парапете Ворошиловского моста возмутила ростовчан