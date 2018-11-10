В Ростовской области отец-алиментщик получил 50 часов исправительных работ

СЕГОДНЯ 17:11 2018-11-10T17:11:31+03:00

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В Ростовской области 50 часов исправительных работ получил отец, который долгое время не платил алименты своему ребенку. Инцидент произошел в Родионово-Несветайском районе. Как рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов региона, за эти годы сумма у должника накопилась внушительная - более 1,2 миллиона рублей. Мужчину несколько раз предупреждали: не забывать о ребенке и выплатить ему то, что положено по закону. Однако тот не внял доводам служителей закона.

В итоге, было возбуждено административное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», которое было передано в суд. Судья не стал церемонится с горе-папашей, а назначил ему 50 часов исправительных работ. Теперь его могут направить подметать улицы, полоть огород или на другие, предусмотренные законом работы во благо государства. При этом кругленькую сумму ему все же придется вернуть своему ребенку.