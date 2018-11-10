«Гений современности»: Ростовский рэпер Баста написал детскую сказку

10 Нояб. 22:13 2018-11-10T22:22:07+03:00

Поклонники артиста в восторге от такой новости

Изменить размер текста: A A

Ростовчанин Баста, в миру Василий Вакуленко, не перестает удивлять поклонников. Сначала репер попал на ТВ-проект шоу «Голос. Дети», где стал одним из самых ярких наставников для юных артистов. А теперь еще в перерывах между сборами стадионов - именно столько поклонников собирается на его концертах, написал сказку. Известно, что произведение называется «Приключения летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх». Ее презентуют 23 ноября в Питере. Там же пройдет и автограф-сессия. Сообщается, что книга изначально была написана для дочерей рэпера.

Поклонники пришли в восторг от такой новости.

- Неожиданно. И это круто! - написал один из Интернет-подписчиков артиста в его Инстаграм.

- Василий - гений современности! - высказал свое мнение другой.

bastaakanoggano В эфире Первого канала!

Было и такое предложение:

- Было бы неплохо услышать в формате аудиоспектакля, как раньше пластинки. В нем бы Василий разными голосами начитал бы. На фоне его таланта и популярности очень даже может получиться хороший продукт.

Пост о выходе нового издания набрал свыше 33 тысяч лайков всего за несколько часов.