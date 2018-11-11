Тренер ФК «Ростов» признался в слабостях команды

СЕГОДНЯ 09:44 2018-11-11T10:09:21+03:00

Валерий Карпин: Надо много работать над атакой Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"

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Валерий Карпин назвал слабости команды после игры с «Динамо». На пресс-конференции он, отвечая на вопрос журналиста, признался, что взломать оборону соперника не удалось.

- Взламывать насыщенную оборону у нас не получается. Здесь у нас проблемы, как и всех, - сказал Валерий Карпин. - Команда в обороне знает что делает, а над атакой надо много работать.

Он также пояснил, почему Сигурдссон не вышел на поле. Причина в травме футболиста.

- У него незначительное повреждение. Не хотели рисковать его здоровьем, - сообщил тренер.

Напомним, 10 ноября на "Ростов Арене" состоялся матч 14-го тура чемпионата России "Ростов" - "Динамо" (Москва). В стартовом составе ростовчан неожиданно не оказалось столпа обороны - центрального защитника Рагнара Сигурдссона. Финальный свисток рефери зафиксировал нули на табло.