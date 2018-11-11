Тренер ФК «Ростов» признался в слабостях команды
Валерий Карпин назвал слабости команды после игры с «Динамо». На пресс-конференции он, отвечая на вопрос журналиста, признался, что взломать оборону соперника не удалось.
- Взламывать насыщенную оборону у нас не получается. Здесь у нас проблемы, как и всех, - сказал Валерий Карпин. - Команда в обороне знает что делает, а над атакой надо много работать.
Он также пояснил, почему Сигурдссон не вышел на поле. Причина в травме футболиста.
- У него незначительное повреждение. Не хотели рисковать его здоровьем, - сообщил тренер.
Напомним, 10 ноября на "Ростов Арене" состоялся матч 14-го тура чемпионата России "Ростов" - "Динамо" (Москва). В стартовом составе ростовчан неожиданно не оказалось столпа обороны - центрального защитника Рагнара Сигурдссона. Финальный свисток рефери зафиксировал нули на табло.
Ростовчане не сумели пробить голкипера гостей Антона Шунина. Фото: Денис Демков