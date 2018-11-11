В Неклиновском районе домушник стащил из дачного домика стиралку и садовую тачку

СЕГОДНЯ 10:53 2018-11-11T10:56:35+03:00

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В Неклиновском районе задержали 42-летнего жителя Таганрога, которого считают причастным к краже. Согласно официальной версии правоохранительных органов, именно он обокрал дачный домик.

- В отдел полиции МВД России по Неклиновскому району поступило сообщение от местной жительницы, - рассказали подробности в пресс-службе донской полиции. - Она заявила, что у нее на даче пропала стиральная машина и садовая тачка.

Приехавшие на место оперативники нашли следы незваного гостя, в результате вычислили подозреваемого. Во время допроса тот признался, что зашел во двор, вскрыл замок дома и вынес оттуда стиральную машину, после чего из гаража стащил садовую тачку. Украденное вывез на своем автомобиле.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. На время расследования ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. А стиралку и садовую тачку, которые стали доказательством по уголовному делу, вернут хозяйке.