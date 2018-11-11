2018-11-11T11:21:07+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону приостановили работу два троллейбусных маршрута

Причина — авария на подстанции
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Два троллейбусных маршрута в Ростове приостановили работу.Два троллейбусных маршрута в Ростове приостановили работу.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Департамент транспорта Ростова-на-Дону распространил официальное сообщение об изменении работы общественного транспорта. Речь идет о двух троллейбусных маршрутах.

- В связи с аварией на подводящем кабеле силовой подстанции на 35-й Линии в воскресенье, 11 ноября, не будет осуществляться сообщение по маршрутам №№ 2 и 22, - пояснили в ведомстве. - Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Как добавили в администрации города, дата возобновления троллейбусного движения пока неизвестна, об этом «будет сообщено дополнительно».

Напомним, ранее стало известно о запрете остановки транспортных средств на Привокзальной площади. Причина, согласно официальному заявлению чиновников - "обеспечение безопасности дорожного движения и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети".

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