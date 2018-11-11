В Ростове-на-Дону произошел пожар в развлекательном центре
В Ростове-на-Дону дознаватели приступили к выяснению обстоятельств пожара, который произошел в развлекательном центре на Западном. Как пояснили в региональном МЧС, все случилось рано утром 10 ноября, во время происшествия никто не пострадал, а площадь возгорания составила один квадратный метр.
- К тушению привлекались 20 человек личного состава, которые задействовали пять единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
По предварительным данным, причиной возгорание могло стать короткое замыкание электропроводки.
Напомним, в нынешнем году в донской столице прошли масштабные проверки всех развлекательных учреждений, в том числе торговых центров. По данным надзорного ведомства, в результате в 24 ТРЦ выявлено 888 нарушений требований пожарной безопасности. Процедура приостановления деятельности по решению суда, на основании исковых заявлений прокуратуры, была применена к 13 торгово-развлекательным центрам.