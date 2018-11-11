2018-11-11T12:08:16+03:00
Происшествия

Под Ростовом погибла женщина, которую сбили два автомобиля

Несчастная скончалась до приезда скорой
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
По факту аварии начата проверка. Фото: УГИБДД РОПо факту аварии начата проверка. Фото: УГИБДД РО
Изменить размер текста:

В минувшую субботу, 10 ноября, в Ростовской области произошла авария со смертельным исходом. Дорожное происшествие случилось около семи вечера на трассе «Дон» (у поселка Красный Колос Аксайского района).

- Около 19:00 водитель автомобиля «Нива» сбил пешехода, которая шла вдоль края дороги, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области. - После чего на женщину допустил наезд 34-летний водитель Iveco.

Травмы оказались смертельными. Несчастная скончалась до приезда скорой. Личность пострадавшей устанавливается.

Еще одна авария с погибшим случилась на трассе Ростов - Волгодонск утром 11 ноября.

- Водитель Ауди А-4, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение "Ладой", - рассказали в УГИБДД РО.

Скончался 28-летний мужчина, который управлял машиной отечественного производства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону девушка попалась на хранении наркотиков
«Что-то пошло не так»: в центре Ростова-на-Дону легковушка сбила забор, уличную вазу и афишу
Погиб один человек: на трассе Ростов - Волгодонск столкнулись Audi A4 и "Лада"
В Ростове-на-Дону произошел пожар в развлекательном центре
В Ростове-на-Дону приостановили работу два троллейбусных маршрута
В Неклиновском районе домушник стащил из дачного домика стиралку и садовую тачку
На севере Ростовской области заблудилась пенсионерка, отправившись за грибами
Тренер ФК «Ростов» признался в слабостях команды
«Гений современности»: Ростовский рэпер Баста написал детскую сказку
В Ростовской области отец-алиментщик получил 50 часов исправительных работ
Жительница Ростова-на-Дону нашла способ избавить город от пробок на проспекте Королева