Под Ростовом погибла женщина, которую сбили два автомобиля

СЕГОДНЯ 12:01 2018-11-11T12:08:16+03:00

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В минувшую субботу, 10 ноября, в Ростовской области произошла авария со смертельным исходом. Дорожное происшествие случилось около семи вечера на трассе «Дон» (у поселка Красный Колос Аксайского района).

- Около 19:00 водитель автомобиля «Нива» сбил пешехода, которая шла вдоль края дороги, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области. - После чего на женщину допустил наезд 34-летний водитель Iveco.

Травмы оказались смертельными. Несчастная скончалась до приезда скорой. Личность пострадавшей устанавливается.

Еще одна авария с погибшим случилась на трассе Ростов - Волгодонск утром 11 ноября.

- Водитель Ауди А-4, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение "Ладой", - рассказали в УГИБДД РО.

Скончался 28-летний мужчина, который управлял машиной отечественного производства.