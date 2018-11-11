Погиб один человек: на трассе Ростов - Волгодонск столкнулись Audi A4 и "Лада"

СЕГОДНЯ 12:33 2018-11-11T12:39:30+03:00

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В воскресенье, 11 ноября, на трассе Ростов - Волгодонск погиб 28-летний мужчина. Как сообщили в областной автоинспекции, около половины десятого утра водитель Audi A4, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Lada Kalina.

- В результате ДТП водитель второго автомобиля погиб, - пояснили в ведомстве. - По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка.

Напомним, накануне, 10 ноября, в Аксайском районе на трассе "Дон" погибла женщина-пешеход. Около семи вечера она шла по краю дороги, что очень поздно заметил водитель «Нивы». Впоследствии сбитую женщину переехал грузовик. Несчастная скончалась на месте до приезда скорой.