«Что-то пошло не так»: в центре Ростова-на-Дону легковушка сбила забор, уличную вазу и афишу

СЕГОДНЯ 13:01 2018-11-11T13:38:01+03:00

В центре Ростова-на-Дону легковушка сбила забор, уличную вазу и афишу. Фото: ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости"

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Жители Ростова-на-Дону сообщили об аварии в центре города, которая, судя по всему, случилась утром в воскресенье, 11 ноября.

- Не доброе утро. ДТП на Буденновском/Козлова, что-то пошло не так в ВАЗ 99, - написал автор снимков (пунктуация и орфография сохранены).

Комментарии не заставили себя ждать. Одни выразили соболезнования водителю, другие его отругали, предположив, что он превысил скорость, будучи на летней резине. Не обошлось без шутливых комментариев.

- Да ему афиша не понравилась, решил убрать ее, - предположил ростовчанин, добавив к комментарию кучу смайликов.

Напомним, автоинспекторы призывают водителей сменить летнюю резину на зимнюю. На Ростов надвигается мощный антициклон, который станет причиной резкого похолодания. Согласно прогнозу синоптиков, непогода задержится с 11 до 14 ноября.