2018-11-11T16:08:24+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону девушка попалась на хранении наркотиков

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Если вина ростовчанки будет доказана в суде, то ей грозит суровое наказание.Если вина ростовчанки будет доказана в суде, то ей грозит суровое наказание.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Полиция Ростова-на-Дону сообщила о задержании местной жительницы. Девушку подозревают в хранении наркотиков.

- При личном досмотре гражданки полицейские обнаружили в кармане брюк пакетик с порошкообразным веществом белого цвета, - рассказали подробности стражи порядка.

Была проведена экспертиза, которая установила, что изъятое вещество является наркотиком, а точнее амфетамином.

В отношении ростовчанки возбудили уголовное дело. Если ее вина будет доказана в суде, то ей грозит суровое наказание. В частности закон предусматривает срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

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