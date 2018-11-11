«Не украла, а арендовала»: в Ростове-на-Дону пенсионерка вернула похищенную елочку

СЕГОДНЯ 17:15 2018-11-11T17:15:39+03:00

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Помните сообщения в социальных сетях о похищении елочки? Если нет, то короткая история: на видео попало преступление. Злоумышленница - дама в годах, которая пользуясь отсутствием прохожих, стащила саженец из кадки. Камера наблюдения зафиксировала похищение, а добрые люди выложили видео в сеть. Пришла новость - елочка опять в уличной вазе! Через три дня, также рано утром, пенсионерка вернулась на место преступления, чтобы посадить саженец.

Комментарии не заставили себя ждать: «Не украла, а арендовала», «Видимо елка не вписалась в интерьер комнаты», «Пропиарилась просто», «Застыдил кто-то...может дети узнали или соседи», «А почему вы решили что это та самая бабуля? Может это другая бабуля елку решила посадить?».