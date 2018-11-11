МЧС: из-за ветрового сгона воды в Дону есть угроза судоходству

СЕГОДНЯ 17:32 2018-11-11T17:34:09+03:00

Из-за ветрового сгона воды в Дону есть угроза судоходству Фото: ГУ МЧС России по РО

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ГУ МЧС России по Ростовской области распространило штормовое предупреждение. Утром и до конца суток 12 и 13 ноября непогода может стать причиной происшествий.

- На устьевом участке реки Дон продолжится понижение воды с достижением опасной отметки у Азова, - говорят спасатели. - У Аксая и Ростова уровень будет значительно ниже неблагоприятных отметок.

Ветер и сгонные явления могут привести к повреждением судов и плавсредств, а также попаданию их на мель.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков, надвигается мощный антициклон, который станет причиной резкого похолодания. Непогода задержится до 14 ноября. Заток арктического холодного ветра приведет к резкому понижению температуры, сильному ветру (с порывами до 23 метров в секунду), а главное - осадкам в виде дождя со снегом.