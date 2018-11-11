В Азове водитель иномарки, уходя от погони, сбил дорожный знак и перевернулся

СЕГОДНЯ 18:32 2018-11-11T18:45:37+03:00

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В социальных сетях появилось видео аварии, которая произошла в городе Азове. На улице Васильева, уходя от погони, водитель иномарки потерял управление, машина, сбив дорожный знак «Пешеходный переход», перевернулась. О пострадавших не сообщается, но, судя по снимкам, которые появились в городском паблике, авто предстоит серьезный ремонт, если вообще подлежит восстановлению.

- Таких водителей нельзя пускать за руль, - возмутилась в социальных сетях местная жительница Ирина Шевченко. - Если я правильно поняла по видео, все случилось у больницы № 1, детского сада и банка, где очень много всегда пешеходов. Это чудо, что никто не пострадал!

С ней были солидарны многие, а еще порадовались за водителя, регистратор которого снял момент происшествия, ведь все случилось в метре от его автомобиля.