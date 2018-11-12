2018-11-12T09:58:50+03:00
Общество

В Ростовской области ищут пенсионера, который пропал накануне

В обед житель хутора Веселый вышел из дома, но обратно не вернулся
Ольга ГОПАЛО
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В обед житель хутора Веселый вышел из дома, но обратно не вернулся. Фото: Лиза Алерт Юг.В обед житель хутора Веселый вышел из дома, но обратно не вернулся. Фото: Лиза Алерт Юг.
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В Ростовской области объявлен в розыск Владимир Бадаев. Известно, что 79-летний пенсионер вышел из своего дома, расположенного в хуторе Веселый Родионово-Несветайскоого района Дона. Это произошло 11 ноября 2018 года около 13:00. Однако до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

- В тот день он был одет в темно-коричневый пиджак, темное трико со светлыми полосками по бокам, спортивную куртку на молнии, темные галоши, теплую фуражку темно-серого цвета, - рассказали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Юг». - Рост мужчины - 170 сантиметров, он худощавого телосложения, седые волосы и карие глаза.

В настоящее время листовки с его изображением уже готовы. Они появились в Интернете. Кроме того, будут расклеены на вокзалах и крупных торговых центрах, там, где обычно бывает много народу. Поисковики просят не быть равнодушными и, если вы узнали этого человека, позвонить по телефонам, которые указаны ниже.

АЛЛО!

Звонить просят по номерам: 8-800-700-54-52 или 02.

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