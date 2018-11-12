СЕГОДНЯ 10:37 2018-11-12T10:37:52+03:00

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Погода в Ростове-на-Дону на неделю 12-18 ноября 2018: снег, туман и минусовые температуры. Так, если верить прогнозам синоптиков, на регион обрушился антициклон, последствиями которого стали сильный ветер и минусовые температуры.

В понедельник, 12 ноября, в дневные часы ожидается до минус трех ниже нуля, в вечерние - до минус пяти градусов. Ветер северо-восточный, его скорость составит от восьми до 16 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы - до 770 миллиметров ртутного столба. Кроме того, ожидается снег. Метеорологи обещают, что за шесть часов выпадет два сантиметра осадков.

Во вторник, 13 ноября, на столбиках уличных термометров будет зафиксировано от минус трех до минус одного, ветер немного утихнет: временами его порывы будут достигать 14 метров в секунду. Будет туман, видимость при котором составит менее километра. Однако в следующие два дня обойдется без осадков, днем юудет минус один - минус три градуса, ветер - до 13 метров в секунду.

В пятницу, 16 сентября, весь день возможен снег, но на уличных термометрах уже ноль - минус один градус. Такая же погода продлится и в выходные. Правда, со второй половины дня субботы, 17 ноября, ветер утихнет.

Все неделю атмосферное давление ожидается значительно выше нормы - до 770 миллиметров ртутного столба.