2018-11-12T10:56:31+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону желающих научат как бросить курить за шесть дней

Программа стартует с 13 ноября 2018
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону заработает программа для желающих бросить курить.В Ростове-на-Дону заработает программа для желающих бросить курить.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Ростове-на-Дону заработает программа для желающих бросить курить. Об этом сообщили в правительстве региона. Известно, что она пройдет в Публичной библиотеке. Программа «Бездымная жизнь» стартует с 13 ноября и продлится до 18 числа. В будние дни - с 18:30, в выходные - с 16:00.

Обещают, что слушатели программы узнают как избавится от табачной зависимости, каких правильно питаться, чтобы не поправиться, и что делать, чтобы тяга ко вредной привычке не вернулась. С ростовчанами будет работать медицинский психолог, психиатр-нарколог, специалист по социальной работе и врач-терапевт. Кроме того, слушателям наглядно покажут, какие изменения от отказа от сигарет происходят в организме.

По данным статистики, курение - причина ранней смертности и старения. А если отказаться от пагубной привычки до 30 лет, то в львиной части случаев снижается риск развития болезней, вызываемых курением.

Кстати, после 60 лет и старше вчерашние курильщики живут дольше, чем их дымящие ровесники.

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