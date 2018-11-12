Возлюбленный Виктории Лопыревой предложил купить ей виноградник

СЕГОДНЯ 11:08 2018-11-12T11:08:21+03:00

Сама же красавица подумала о вилле и вертолете. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.

Сама же красавица подумала о вилле и вертолете

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Ростовчанка Виктория Лопырева решила поиграть с поклонниками в игру, задав им вопрос: «Чтобы вы купили в первую очередь, если бы не были ограничены в средствах?». При этом пояснила: «пусть это будут три вещи на первую букву вашего имени».

При этом красавица решила первой ответить на свой же вопрос, чтобы стало более понятно то, о чем она спрашивает:

- Например я бы купила: виллу, войну (чтобы ее закончить) и по совету моей второй половины — виноградник.

С возлюбленным - имя которого красавицах до сих пор держит в секрете, Виктория спорить не стала, хотя и вставила ремарку: «Правда, я вино не очень люблю». И, как вариант, предложила вертолет, чтобы добираться до той самой виллы, где будет виноградник.

Однако ответы поклонников были менее масштабны. В числе вариантов: «Ириски, икру, игрушки», «Квартиру, красный кабриолет Ferrari, круиз морской (океанский)» и «Кабриолет, Калифорнию и кофемашину».