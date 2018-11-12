«Мисс Россия» Татьяна Котова в мини-юбке рассказала поклонникам о своем счастье

СЕГОДНЯ 11:21 2018-11-12T11:22:54+03:00

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«Мисс Россия» Татьяна Котова снова купается во внимании своих поклонников. На этот раз поводом стали снимки в мини-юбке, сделанные во время выступления артистки (в настоящее время дончанка активно строит свою сольную карьеру, после ухода из «ВИА Гра», - прим. автр.).

- Каждый из нас ищет свое счастье, - подписала она фотокарточку. - Я часто думаю, что же это. Если честно, я считаю, что самый счастливый человек это тот, кто дарит это счастье другим людям. Когда заставляешь улыбаться других и чувствовать себя хорошо, получаешь невероятное наслаждение от этого.

После чего спросила у подписчиков: «А что для Вас счастье?»

«Мисс Россия» Татьяна Котова снова купается во внимании своих поклонников. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.

- Согласна! Счастливый человек генератор счастья, он с огромным удовольствием делиться им, - согласилась с артисткой поклонница.

- Счастье - это когда ты можешь разделить его с любимым человеком, - написала одна из Интернет-пользователей.

Был и такой вариант:

- Для меня счастье - это наблюдать как счастливы вы Танюша, ваши прекрасные фото делают мою жизнь полной красок и позитива. Спасибо что вы есть. Берегите себя, Королева.

Пост красавицы в Сети набрал десятки тысяч лайков.