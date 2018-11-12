В Ростове-на-Дону автобус № 67А не меняли обратно на маршрутку

СЕГОДНЯ 12:07 2018-11-12T12:07:38+03:00

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Сегодня утром, 12 ноября, ряд ростовских СМИ сообщили, что на улицы донской столциы вернулась маршрутка № 67А. Якобы транспортное предприятие выпустило на линию маршрутное такси, а установленный в его салоне терминал для безналичной оплаты был замотан пакетом и не работал.

В приемной замглавы городской администрации по транспорту "Комсомолке" прокомментировали, что никакого возвращения от автобусов к маршруткам не проводилось.

- Ни о каком возвращении речи не может быть. Хотя на некоторых маршрутах могут работать автобусы малой и средней вместимости. На маршруте 67А используются автобусы ПАЗ, - заверили чиновники.

Ранее похожая информация появилась в СМИ про маршрут № 42.

- На нем перевозчику разрешено использовать транспорт малого класса еще 180 дней, так как данный маршрут не был разыгран на конкурсе. Но в этих микроавтобусах присутствуют валидаторы.

Напомним, с 21 октября по 1 ноября в Ростове прошла транспортная реформа, главный смысл которой - замена маршруток на автобусы. Это значит, что весь подвижной состав городских маршрутов должен быть оборудован терминалами безналичной оплаты.