В Ростове-на-Дону автобус № 67А не меняли обратно на маршрутку
Сегодня утром, 12 ноября, ряд ростовских СМИ сообщили, что на улицы донской столциы вернулась маршрутка № 67А. Якобы транспортное предприятие выпустило на линию маршрутное такси, а установленный в его салоне терминал для безналичной оплаты был замотан пакетом и не работал.
В приемной замглавы городской администрации по транспорту "Комсомолке" прокомментировали, что никакого возвращения от автобусов к маршруткам не проводилось.
- Ни о каком возвращении речи не может быть. Хотя на некоторых маршрутах могут работать автобусы малой и средней вместимости. На маршруте 67А используются автобусы ПАЗ, - заверили чиновники.
Ранее похожая информация появилась в СМИ про маршрут № 42.
- На нем перевозчику разрешено использовать транспорт малого класса еще 180 дней, так как данный маршрут не был разыгран на конкурсе. Но в этих микроавтобусах присутствуют валидаторы.
Напомним, с 21 октября по 1 ноября в Ростове прошла транспортная реформа, главный смысл которой - замена маршруток на автобусы. Это значит, что весь подвижной состав городских маршрутов должен быть оборудован терминалами безналичной оплаты.