2018-11-12T12:44:10+03:00
Общество

«Есть такой вид спорта - мама троих детей»: «Миссис Россия» Полина Диброва похвасталась своим фитнес-тренером

И опубликовала несколько фото, как проходит с ним тренировка
ГОШЕВ Игорь
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Красавица опубликовала фото тренировки. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.Красавица опубликовала фото тренировки. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
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«Миссис Россия-2017» Полина Диброва несмотря на то, что многодетная мать, выглядит прекрасно. И часто рассказывает поклонникам, как ей это удается. Например, красавица занимается не только танцами, но еще и спортом. На этот раз она показала миру своего фитнес-тренера и даже опубликовала несколько снимков о том, как проходят их тренировки.

- Как заставить себя стабильно заниматься спортом? - задала сама себе вопрос красавица под фотокарточками. - Больной вопрос. Нахожу себе миллион оправданий. Подруга дала классный ответ - оплатить тренировки вперед. А у меня свой ответ: найти хорошего тренера! Представляю вам моего друга. Рекомендую вам его как профессионала для индивидуальных и групповых занятий.

polinadibrovapolinadibrova
Как заставить себя стабильно заниматься спортом?
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А еще в посте у красавицы промелькнуло: «Габариты, конечно, у меня не модельные, но какие есть».

Именно эта фраза и возмутила одну из подписчиц:

- Сказала «Миссис Россия 2017», на минуточку! Как такое может быть? - добавила она к ее фразе.

- Есть такой вид спорта - мама троих детей, - высказала мнение еще одна поклонница Полины. - Я, как мама двойняшек, его хорошо знаю. Полина, вы и так красавица.

Еще одна поспорила:

- Нет, не поможет оплата вперед... Если лень,то ее «не уговоришь».

Но большинство сошлись во мнении: «Фигурка клевая».

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