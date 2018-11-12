«Откуда такая грудь?»: Поклонники заподозрили Юлию Ефимову в увеличении бюста

СЕГОДНЯ 14:05 2018-11-12T14:05:48+03:00

Подписчики чуть ли не под лупой разглядывают каждое новое фото Чемпионки Европы по плаванию.

Подписчики чуть ли не под лупой разглядели новое фото Чемпионки Европы по плаванию

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Спортсменка Юлия Ефимова из города Волгодонска Ростовской области - любимица любителей плавания. А благодаря своей роскошной фигуре, силе характера и упорству в достижении целей, еще и привлекла внимание к своей персоне не только любителей спорта. Под каждым снимком Юлии тысячи лайков и сотни комментариев, в которых Чемпионке Европы по плаванию желают только победы, пишут о том, как ею гордятся и восхищаются ее красотой. Вот и на этот раз Ефимова предстала перед подписчиками в спортивном образе - кепке и коротеньком топике, благодаря которому видно безупречный пресс спортсменки. Помимо десятков хвалебных образов были и другие.

pryanya93 Мы продолжаем стартовать в Токио

- Исхудала то как... пирожок съешь, - оставила комментарий одна из Интернет-пользователей.

- Это все фотошоп! Фигуру уменьшили, пресс и грудь нарисовали, - со знанием вопроса сообщил другой подписчик Инстаграма.

- Но ведь классно получилось, - свернул тему для дискуссии третий.

Но в общем и целом лидируют такие комментарии: «Красотка», «Секси», «Юля, ты лучшая во всем! Так держать!» и «Прелесть какая».