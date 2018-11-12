Первый снег задержится в Ростове-на-Дону на два дня

СЕГОДНЯ 15:50 2018-11-12T15:50:49+03:00

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Ростов-на-Дону замело первым снегом. Еще в прошлую пятницу в пессимистичные прогнозы не верилось, ведь на улице стоял устойчивый плюс, а многие деревья так и не успели окраситься в золото и пурпур. Однако уже в субботу, 10 ноября, заметно похолодало, и возле шиномонтажных мастерских выстроились гигантские очереди.

Синоптики не обманули: утром 12 ноября замело Зверево, потом Константиновск и Семикаракорск и, наконец, метель добралась до Ростова-на-Дону. Как сообщает гидрометцентр, снег не прекратится еще двое суток, термометр не поднимется выше -2-4 градусов. Сильный ветер (до 11 метров в секунду) не утихнет вплоть до вечера вторника, 13 ноября.

Сотрудники ГАИ настоятельно просят автолюбителей не выезжать в город на летней резине, чтобы избежать многочисленных аварий в межсезонье.