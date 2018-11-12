В Батайске во время пожара в частном доме погибли два человека

СЕГОДНЯ 16:40 2018-11-12T16:54:45+03:00

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В Батайске во время пожара погибли два человека. Как сообщили в региональном МЧС, сообщение о возгорании поступило ночью 12 ноября. Жители переулка Юбилейный попросили приехать как можно быстрее.

- К месту было направлено пять единиц пожарной техники, которую задействовали 20 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области.

За два часа спасатели локализовали огонь, а затем его ликвидировали. Во время разборки завало нашли тела двух человек, пока их личности не установлены. Согласно предварительным данным, причиной пожара мог стать самодельный обогреватель.