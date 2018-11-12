В Ростове-на-Дону первый снег стал причиной серьезных заторов

СЕГОДНЯ 17:05 2018-11-12T17:11:08+03:00

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В понедельник, 12 ноября, в Ростове-на-Дону выпал первый снег, который тут же стал причиной серьезных пробок. Согласно сервису Яндекс.Пробки сильно загружен проспект Нагибина (три три балла выше обычного), затор наблюдается на Ворошиловском от Южного подъезда в сторону площади Гагарина.

Тяжело проехать по проспекту Стачки в сторону Западного, по Вавилова к Суворовскому, по Нансена к зоопарку. Зафиксирована необычно сложная пробка на улице Малиновского (от 339-й Стрелковой Дивизии до моста через железную дорогу). В этой пробке длиной 2,6 км водители потеряют около 40 минут, что на 20 минут больше обычного. На улице Троллейбусной машины практически стоят (скорость потока - три километра в час) из-за аварии. На Каскадной немного быстрее движение, но тоже затор.