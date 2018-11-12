Много плакал: жительница Азовского района до смерти избила месячного сына

СЕГОДНЯ 17:26 2018-11-12T17:26:37+03:00

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В Азовском районе под следствием оказалась 22-летняя жительница, которая до смерти избила своего ребенка. В минувшую субботу, 10 ноября, будучи дома, она никак не могла успокоить сына.

- Нанесла несколько ударов рукой по голове, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области. - Когда ребенок перестал плакать и подавать признаки жизни, подозреваемая вынесла его на улицу, выбросив в мусорный жбан.

Малыша нашли на следующий день. На место прибыла следственно-оперативная группа, которой удалось достаточно быстро установить родственников мальчика, а затем и виновницу его гибели. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.