ГИБДД: дороги в Ростовской области нигде не перекрыты

СЕГОДНЯ 21:41 2018-11-12T21:55:57+03:00

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Вечером 12 ноября во время первого снега Ростов оказался скован 10-балльными пробками из-за скольских дорог и большого количества аварий. Последние образовались, в основном, из-за того, что водители не успели поменять резину. Несмотря на тяжелую ситуацию на дорогах, в полиции "Комсомолке" прокомментировали, что положение не катастрофическое. Движение в городе и области нигде не перекрыто, массовых аварий с большим количеством пострадавших не зафиксировано.

- Во время снегопада сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения на территории всей Ростовской области. На заснеженных участках инспекторы ДПС не допускают появления заторов. Призываем водителей не оставлять машины на проезжей части, не затруднять работу снегоуборочной технике, - передает отдел пропаганды донского управления госавтоинспекции.

Тем временем, ростовчане делятся в социальных сетях фотографиями пробоки жалуются на то, что общественный транспорт забит до отвала, а цены на такси взлетели до небес.