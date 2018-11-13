2018-11-13T10:16:12+03:00
Общество

В ближайшие семь лет в Ростове-на-Дону появятся 20 новых школ

Еще три школы капитально отремонтируют в следующем году
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
В областную госпрограмму «Развитие образования» до 2025 года включены предложения администрации Ростова по строительству 20 новых школ.В областную госпрограмму «Развитие образования» до 2025 года включены предложения администрации Ростова по строительству 20 новых школ.Фото: Правительство РО
Изменить размер текста:

К концу 2025 года в Ростове появятся 20 новых школ, их учениками станут более 20 тысяч детей. О таких планах рассказали в донском правительстве. В первую очередь, речь идет о строящихся микрорайонах, где в ближайшее время учебные места очень понадобятся.

В городской администрации прошло совещание с участием губернатора по вопросам развития системы образования. Чиновники обсудили меры, которые помогут ликвидировать вторую смену.

- В будущем году начнется капремонт трех ростовских школ: № 84, 36 и 78. Будет разработана проектная документация для реконструкции и строительства шести детских образовательных учреждений, в том числе школьного комплекса на 1275 мест в Левенцовске, а также в микрорайонах Ростовское море и Соловьиная роща, - передает пресс-служба главы региона.

Добавим, что сегодня в 104 школах Ростова учатся около 104 тысяч детей, из них примерно 25% занимаются во вторую смену.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за снегопада закрыто движение по трассе «Дон» у Новочеркасска и границы с Краснодарским краем
Lada, Hyundai и Kia: В ЮФО стали чаще брать автокредиты
В Ростовской области из-за непогоды на двух дорогах ограничили движение общественного транспорта
Из-за десятибалльных пробок в Ростове-на-Дону таксисты взвинтили цены в два раза
Ростовские любители дрифта отпраздновали первый снег "фигурным катанием" на Театралке
В парке Революции Ростова прошел праздник доброты
Пожарные три часа тушили многоквартирный дом под Ростовом-на-Дону
Погода на ноябрь 2018 в Ростове-на-Дону: снег с дождем только на неделю
В Ростове-на-Дону уничтожили санкционные сыры и колбасы из Италии, Испании и Франции
«Невозможно описать словами»: Звезда Playboy Мария Лиман в одних стрингах сразила поклонников
Я почти погиб: Баста выпустил мрачный клип про любовь
В Ростовской области задержали автомобиль с 10 тысячами сигарет
В Ростовской области 10,5 тысячи человек заболели ОРВИ за неделю
Два человека погибли в ночном пожаре в Ростовской области
ГИБДД: дороги в Ростовской области нигде не перекрыты
Много плакал: жительница Азовского района до смерти избила месячного сына
В Ростове-на-Дону первый снег стал причиной серьезных заторов
В Батайске во время пожара в частном доме погибли два человека
Первый снег задержится в Ростове-на-Дону на два дня
«Откуда такая грудь?»: Поклонники заподозрили Юлию Ефимову в увеличении бюста
«Есть такой вид спорта - мама троих детей»: «Миссис Россия» Полина Диброва похвасталась своим фитнес-тренером
«Импланты кругленькие»: Звезда Playboy Мария Лиман появилась перед поклонниками в прозрачном нижнем белье
В Ростове-на-Дону автобус № 67А не меняли обратно на маршрутку
«Мисс Россия» Татьяна Котова в мини-юбке рассказала поклонникам о своем счастье