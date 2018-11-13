В ближайшие семь лет в Ростове-на-Дону появятся 20 новых школ

СЕГОДНЯ 10:14 2018-11-13T10:16:12+03:00

В областную госпрограмму «Развитие образования» до 2025 года включены предложения администрации Ростова по строительству 20 новых школ. Фото: Правительство РО

Еще три школы капитально отремонтируют в следующем году

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К концу 2025 года в Ростове появятся 20 новых школ, их учениками станут более 20 тысяч детей. О таких планах рассказали в донском правительстве. В первую очередь, речь идет о строящихся микрорайонах, где в ближайшее время учебные места очень понадобятся.

В городской администрации прошло совещание с участием губернатора по вопросам развития системы образования. Чиновники обсудили меры, которые помогут ликвидировать вторую смену.

- В будущем году начнется капремонт трех ростовских школ: № 84, 36 и 78. Будет разработана проектная документация для реконструкции и строительства шести детских образовательных учреждений, в том числе школьного комплекса на 1275 мест в Левенцовске, а также в микрорайонах Ростовское море и Соловьиная роща, - передает пресс-служба главы региона.

Добавим, что сегодня в 104 школах Ростова учатся около 104 тысяч детей, из них примерно 25% занимаются во вторую смену.