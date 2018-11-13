Два человека погибли в ночном пожаре в Ростовской области

СЕГОДНЯ 10:34 2018-11-13T11:49:24+03:00

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Сегодня ночью, 13 ноября, в городе Пролетарске Ростовской области произошел пожар. В 3:25 спасатели получили сообщение о том, что горит одноэтажный частный дом. Площадь пожара составила 52 квадратных метра, на тушение ушло около 15 минут. От МЧС на место выезжали три пожарных бригады.

В результате ЧП погибли два человека - мужчина и женщина. Причина трагедии устанавливается.

Добавим, что в 0:27 загорелся одноэтажный многоквартирных дом в селе Чалтырь. Из-за того, что рядом со зданием занялись огнем хозяйственные постройки, пожару был присвоен ранг № 2. У спасателей ушло два часа на то, чтобы локализовать бедствие на площади в 800 квадратных метров. Потушили огонь только к 3:30. Погибших и пострадавших нет. На месте ЧП работали 39 сотрудников МЧС и 11 единиц техники.