2018-11-13T10:45:53+03:00
Общество

В Ростовской области 10,5 тысячи человек заболели ОРВИ за неделю

Случаи гриппа пока не регистрировались
Ольга ГОПАЛО
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Случаи гриппа пока не регистрировались.Случаи гриппа пока не регистрировались.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Ростовской области специалисты регионального Управления Роспотребнадзора рассказали, что за неделю к медикам обратились 10,5 тысячи жителей Дона. Они пожаловались на высокую температуру, насморк, кашель и боль в горле. Известно, что в Ростове-на-Дону зарегистрировано более 2,8 тысячи случаев заболевания.

Однако эпидемиологи говорят, что цифры ниже эпидемического порога, который регистрируется для каждой конкретной недели года на протяжении нескольких лет. Кроме того, не было лабороаторно подтвержденного случая гриппа.

Кроме того, по последним данным, прививку от гриппа сделали почти два миллиона человек, это почти 47 процентов от всего населения области. По словам специалистов, этого количества уже достаточно, чтобы не допустить развития эпидемии. Тем более, что основную волну заболевших эпидемиологи прогнозируют только в будущем году - после январских праздников.

Медики советуют жителям Дона одеваться по погоде, а в случае проявления заболевания не заниматься самолечением, не выходить из дома и обратиться к врачу.

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