2018-11-13T10:53:08+03:00
Общество

В Ростовской области задержали автомобиль с 10 тысячами сигарет

Табачную продукцию водитель спрятал под обшивкой дверей и сидений
Ольга ГОПАЛО
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Табачную продукцию водитель спрятал под обшивкой дверей и сидений. Фото: ЮТУ.Табачную продукцию водитель спрятал под обшивкой дверей и сидений. Фото: ЮТУ.
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В Ростовской области крупную контрабанду сигарет задержали таможенники на российско-украинской границе. Инцидент произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Новошахтинск».

Внимание людей в погонах привлек автомобиль отечественного производства, который ехал со стороны незалежной. В итоге, машину досмотрели. В ней оказалась контрабанда, которая находилась под обшивкой боковых дверей и под боковыми обшивками второго ряда сидений. В общей сложности таможенники насчитали 547 пачек сигарет.

Как рассказали в Южном таможенном управлении, мужчина сообщил, что приобрел сигареты в одном из магазинов Украины. Однако, зная об установленных законодательством России ограничениях на количество ввозимой табачной продукции, попытался скрыть их под обшивкой автомобиля.

В отношении водителя возбудили административное дело по статье «Сокрытие товаров от таможенного контроля способом, затрудняющим обнаружение товаров». Теперь ему грозит крупный денежный штраф и конфискация табачной продукции.

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