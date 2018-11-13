В Ростовской области задержали автомобиль с 10 тысячами сигарет
В Ростовской области крупную контрабанду сигарет задержали таможенники на российско-украинской границе. Инцидент произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Новошахтинск».
Внимание людей в погонах привлек автомобиль отечественного производства, который ехал со стороны незалежной. В итоге, машину досмотрели. В ней оказалась контрабанда, которая находилась под обшивкой боковых дверей и под боковыми обшивками второго ряда сидений. В общей сложности таможенники насчитали 547 пачек сигарет.
Как рассказали в Южном таможенном управлении, мужчина сообщил, что приобрел сигареты в одном из магазинов Украины. Однако, зная об установленных законодательством России ограничениях на количество ввозимой табачной продукции, попытался скрыть их под обшивкой автомобиля.
В отношении водителя возбудили административное дело по статье «Сокрытие товаров от таможенного контроля способом, затрудняющим обнаружение товаров». Теперь ему грозит крупный денежный штраф и конфискация табачной продукции.