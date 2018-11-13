Я почти погиб: Баста выпустил мрачный клип про любовь

СЕГОДНЯ 10:58 2018-11-13T11:08:57+03:00

Баста - Я почти погиб. Стоп-кадр из видео.

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У рэпера из Ростова-на-Дону Васи Вакуленко вышел новый клип. На сей раз творческое объединение "Газгольдер" экранизировало песню "Я почти погиб" с альбома "Баста 5, часть 2". В центре сюжета - сложные отношения музыканта и его возлюбленной. Видео снято в мрачных тонах, и по визуальному стилю очень напоминает еще один клип Басты 2018 года - "Буду".

Баста - Я почти погиб.Альбом "Баста 5, часть 2"

В комментариях под роликом на YouTube многие поклонники рэпера восприняли эту работу негативно. Слушатели пишут, что им надоели грустные клипы про страдания влюбленных:

- Жду трека от Ноггано! Вася, хватит уже сопливой лирики...

- Ребят, со сценарием вы способны на большее, я видел лучше от вас...

- Тягомотина скучная.

- Начало долгое, и без Басты не интересно.

- Классный трек, а клип не очень.

- Че, клипов типа "Жора, где ты был", "Водки найду" или "Шире круг" нам уже не видать? Где твои знаменитые биты, Вася? Давай треша для молодежи.

Кстати, совсем недавно у Василия вышел совместный клип с "Крестной семьей" на песню "Волга", где известный ростовчанин предстал в образе НоГГано. Правда, эту работу тоже трудно назвать веселой.