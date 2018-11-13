«Невозможно описать словами»: Звезда Playboy Мария Лиман в одних стрингах сразила поклонников

СЕГОДНЯ 11:04 2018-11-13T11:05:14+03:00

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Пока одни, привыкая к наступившим холодам, простаивают в суровых пробках по дороге на работу и обратно, звезда Playboy Мария Лиман решила поддержать соотечественников жарким фото. Роковая красавица опубликовала в своем Инстаграм снимок, на котором она позирует фотографу в одних стрингах, а вот грудь заботливо прикрывает руками.

- Что ты видишь? - спросила у поклонников Мария, вероятно, напрашиваясь на комплименты. И они не заставили себя долго ждать.

- Невозможно описать словами то, что я вижу, - написал один из подписчиков.

liman_maria Что ты видишь?

- Потрясающие вселенную, глаза и совершенство мира в одном человеке, - ответил красотке другой.

- Красивая женщина, полуобнаженная, покрывающая груди руками. Но в целом, и глобальное - это то, что я вижу только красоту красоты, - витиевато сообщил третий.

Были и комплименты на иностранных языках. А один из фанатов написал прямо: «Я сохраняю это в своей коллекции». Фото красавицы-модели набрало 13 тысяч лайков.