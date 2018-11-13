2018-11-13T11:05:14+03:00
Общество

«Невозможно описать словами»: Звезда Playboy Мария Лиман в одних стрингах сразила поклонников

Фото красавицы-модели набрало 13 тысяч лайков
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Фото красавицы-модели набрало 13 тысяч лайков. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Фото красавицы-модели набрало 13 тысяч лайков. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
Изменить размер текста:

Пока одни, привыкая к наступившим холодам, простаивают в суровых пробках по дороге на работу и обратно, звезда Playboy Мария Лиман решила поддержать соотечественников жарким фото. Роковая красавица опубликовала в своем Инстаграм снимок, на котором она позирует фотографу в одних стрингах, а вот грудь заботливо прикрывает руками.

- Что ты видишь? - спросила у поклонников Мария, вероятно, напрашиваясь на комплименты. И они не заставили себя долго ждать.

- Невозможно описать словами то, что я вижу, - написал один из подписчиков.

liman_marialiman_maria
Что ты видишь?
12958 отметок «Нравится»306 комментариевInstagram

- Потрясающие вселенную, глаза и совершенство мира в одном человеке, - ответил красотке другой.

- Красивая женщина, полуобнаженная, покрывающая груди руками. Но в целом, и глобальное - это то, что я вижу только красоту красоты, - витиевато сообщил третий.

Были и комплименты на иностранных языках. А один из фанатов написал прямо: «Я сохраняю это в своей коллекции». Фото красавицы-модели набрало 13 тысяч лайков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за снегопада закрыто движение по трассе «Дон» у Новочеркасска и границы с Краснодарским краем
Lada, Hyundai и Kia: В ЮФО стали чаще брать автокредиты
В Ростовской области из-за непогоды на двух дорогах ограничили движение общественного транспорта
Из-за десятибалльных пробок в Ростове-на-Дону таксисты взвинтили цены в два раза
Ростовские любители дрифта отпраздновали первый снег "фигурным катанием" на Театралке
В парке Революции Ростова прошел праздник доброты
Пожарные три часа тушили многоквартирный дом под Ростовом-на-Дону
Погода на ноябрь 2018 в Ростове-на-Дону: снег с дождем только на неделю
В Ростове-на-Дону уничтожили санкционные сыры и колбасы из Италии, Испании и Франции
Я почти погиб: Баста выпустил мрачный клип про любовь
В Ростовской области задержали автомобиль с 10 тысячами сигарет
В Ростовской области 10,5 тысячи человек заболели ОРВИ за неделю
Два человека погибли в ночном пожаре в Ростовской области
В ближайшие семь лет в Ростове-на-Дону появятся 20 новых школ
ГИБДД: дороги в Ростовской области нигде не перекрыты
Много плакал: жительница Азовского района до смерти избила месячного сына
В Ростове-на-Дону первый снег стал причиной серьезных заторов
В Батайске во время пожара в частном доме погибли два человека
Первый снег задержится в Ростове-на-Дону на два дня
«Откуда такая грудь?»: Поклонники заподозрили Юлию Ефимову в увеличении бюста
«Есть такой вид спорта - мама троих детей»: «Миссис Россия» Полина Диброва похвасталась своим фитнес-тренером
«Импланты кругленькие»: Звезда Playboy Мария Лиман появилась перед поклонниками в прозрачном нижнем белье
В Ростове-на-Дону автобус № 67А не меняли обратно на маршрутку
«Мисс Россия» Татьяна Котова в мини-юбке рассказала поклонникам о своем счастье