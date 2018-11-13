В Ростове-на-Дону уничтожили санкционные сыры и колбасы из Италии, Испании и Франции
В Ростове-на-Дону на прилавках городских магазинов была обнаружена санкционная продукция. Об этом сообщили в Ростовской таможне Южного таможенного управления. В частности, речь идет о сыре и колбасе из Италии, Франции и Испании. На каждом экземпляер страна производитель была написана на упаковке продуктов питания.
Однако, еще в августе 2014-го вышло соответствующее постановление, согласно которому сельскохозяйственная продукция их этих стран запрешена к ввозу в Россию. В общей сложности, набралось 40 килограммов санкционной продукции. Всю ее принято решение уничтожить. Что и было сделано.
Напомним, на российско-украинской границе таможенники задержали водителя, машина которого была нашпигована сигаретами. В общей сложности в ней оказалось более десяти тысяч штук. Всю эту продукцию он спрятал под обшивкой дверей и сидений.