В Ростове-на-Дону уничтожили санкционные сыры и колбасы из Италии, Испании и Франции

СЕГОДНЯ 11:23 2018-11-13T11:24:28+03:00

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В Ростове-на-Дону на прилавках городских магазинов была обнаружена санкционная продукция. Об этом сообщили в Ростовской таможне Южного таможенного управления. В частности, речь идет о сыре и колбасе из Италии, Франции и Испании. На каждом экземпляер страна производитель была написана на упаковке продуктов питания.

Однако, еще в августе 2014-го вышло соответствующее постановление, согласно которому сельскохозяйственная продукция их этих стран запрешена к ввозу в Россию. В общей сложности, набралось 40 килограммов санкционной продукции. Всю ее принято решение уничтожить. Что и было сделано.

Напомним, на российско-украинской границе таможенники задержали водителя, машина которого была нашпигована сигаретами. В общей сложности в ней оказалось более десяти тысяч штук. Всю эту продукцию он спрятал под обшивкой дверей и сидений.