2018-11-13T11:40:12+03:00
Общество

Погода на ноябрь 2018 в Ростове-на-Дону: снег с дождем только на неделю

Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону в ноябре 2018
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону в ноябре 2018.Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону в ноябре 2018.Фото: Ольга ГОПАЛО
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Погода на ноябрь 2018 в Ростове-на-Дону: снег с дождем только на неделю. Так, если верить прогнозам синоптиков, настоящая зима пришла в донскую столицу не очень надолго. Во всяком случае пока. Вероятнее всего, антициклон, который обрушился на регион и принес в понедельник, 12 ноября, обильные осадки, сильный ветер и минусовые температуры, не долго будет властвовать.

Так, снег обещают еще во вторник, 13 ноября. Днем будет от плюс одного до минус трех градусов. А вот в среду, 14 ноября, уже не ожидается осадков, зато будет солнечно и от плюс одного до минус одного градусов.

В четверг, 15 ноября, ожидается снег с дождем, в дневные часы потеплеет до плюс четырех градусов. Плюсовые температуры продолжат радовать ростовчан до конца недели - от нуля до плюс трех в дневные часы. Правда, в выходные метеорологи прогнозируют уже снег с дождем.

Зато самым жарким днем следующей недели станет понедельник, 19 ноября, в этом день обещают до семи градусов выше нуля, а потом через какое-то время резко похолодает до минус одного. Минусовые температуры - до минус четырех, продержатся и всю следующую неделю. Правда, они все же будут чередоваться с плюсовыми (синоптики прогнозируют в отдельные дни до плюс трех, - прим. автр.).

А вот последняя неделя ноября станет теплой: в эти дни от нуля до плюс шести градусов.

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