Пожарные три часа тушили многоквартирный дом под Ростовом-на-Дону

СЕГОДНЯ 11:55 2018-11-13T11:55:03+03:00

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Сегодня ночью, 13 ноября, под Ростовом-на-Дону произошел крупный пожар. В 0:27 спасатели получили сообщение, что загорелся одноэтажный многоквартирных дом на 9-ой Линии в селе Чалтырь. Из-за того, что рядом со зданием горели и хозяйственные постройки, пожару был присвоен ранг № 2. На место ЧП выезжали 39 сотрудников МЧС и 11 единиц техники.

У спасателей ушло три часа на то, чтобы справиться с огнем, который успел распространиться на площадь в 800 квадратных метров. О ликвидации пожара в МЧС сообщили только в 3:30. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Добавим, что через несколько часов в городе Пролетарске Ростовской области загорелся одноэтажный частный дом. Площадь пожара составила 52 квадратных метра, на тушение ушло около 15 минут. Правда, там не обошлось без жертв - в результате ЧП погибли мужчина и женщина.