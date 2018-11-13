СЕГОДНЯ 12:04 2018-11-13T12:04:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 11 ноября в Ростове-на-Дону состоялась ежегодная благотворительная акция «МакХэппи День». Мероприятие проходит не только в донской столице, но и еще в 20 городах России. Каждый год акцию поддерживают своим участием как известные люди - политики, артисты, телеведущие, спортсмены – так и все, кто неравнодушен к проблемам детей.

Всех, кто заглянул в ресторан «Макдоналдс» в парке Революции, ждало много тепла, улыбок, позитива и творчества. В Донской столице на праздник были приглашены ребята из Батайского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Юные гости сначала подкрепились, а затем покатались на знаменитом колесе обозрения. Для детей, которые живут без родителей, такие события всегда желанны.

– Благодарю всех, кто пришел поддержать наше мероприятие. Суть этого проекта в том, что неравнодушные люди помогают другим. Желаю, чтобы беда обходила вас стороной, но не оставайтесь безучастными к проблемам других. Этот праздник сегодня для вас, спасибо! – отметила организатор акции Анна Луганская.

В парке Революции Ростова прошел праздник доброты. Фото: предоставлено «Макдоналдс»

Творческие коллективы города с удовольствием поддержали мероприятие и в течение дня радовали гостей ресторана своим мастерством. Бурные аплодисменты вызвало сольное выступление руководителя школы лезгинки в Ростове-на-Дону Мурада Шихрагимова. Почетным гостем мероприятия также стала ведущая радио «Энерджи» Анна Кирова. Она и ее команда дарили всем желающим дружеские объятия и прекрасное настроение.

Стоит отметить, что до 19 ноября часть средств от продажи картошки-фри и картофеля по-деревенски, а также все вырученные средства от продажи специального стикера будут направлены на социальные благотворительные проекты фонда «Дом Роналда Макдоналда».