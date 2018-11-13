Ростовские любители дрифта отпраздновали первый снег "фигурным катанием" на Театралке

СЕГОДНЯ 12:38 2018-11-13T12:41:14+03:00

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Кому пробки и очереди на остановках, а кому - веселье. В социальной сети появилось видео ночного дрифта на Театральной площади в Ростове. Две легковые машины - иномарка и ВАЗ - устроили "фигурное катание" вечером 12 ноября, когда город засыпало первым снегом, и на дорогах случило множество аварий.

В комментариях ростовчане резко осудили водителей, которые встретили снегопад "покатушками". Люди пишут, что любители дрифта подвергают жизни других участников дорожного движения опасности. Горожан возмутило, что полицейские не пресекли эти "танцы на льду".

- Круто на Театралке вертеться. Пока город спит, мы спали в детство, - сочинил стишок один из комментаторов Александр Дзюбан.

- Молодцы, снег с дорог сметают! - иронизировал ростовчанин Антон Родичев.

- Не мешают ведь движению. Пусть хоть сальто исполняют... - встала на защиту лихачей пользовательница сети Светлана Албул.