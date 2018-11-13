Из-за десятибалльных пробок в Ростове-на-Дону таксисты взвинтили цены в два раза

СЕГОДНЯ 12:49 2018-11-13T12:52:24+03:00

Но даже те, кто был готов раскошелиться, не смогли уехать

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В Ростове-на-Дону второй день обсуждают гигантские пробки, которые принес в донскую столицу антициклон вместе с сильным ветром и снегом. В Интернете с завидной регулярностью появляются фотографии того, и как десятки людей простаивали на остановках общественного транспорта, и как автомобилисты толкаются в заторах по причине не столько обильных осадков, сколько тех, кто выехал на дороги на летней резине.

Плюс ко всему накануне, 12 ноября, вечером не уехать было и на такси. Как сообщают в социальных сетях ростовчане, таксисты взвинтили цены чуть ли не вдвое. В частности, из центра города до Северного предлагали пассажирам оплатить больше 400 рублей, такая же ситуация в Западный микрорайон. Кроме того, даже те горожане, которые готовы были раскошелиться на поездку, не смогли дождаться машин. Некоторые вызывали сразу несколько водителей из разных фирм, но никто к ним так и не приехал.

Плюс ко всему ростовчанка Дарья Твердохлебова опубликовала фото о том, что известное приложение сообщило ей об отсутствии машин:

- Мало того, что автобусов и маршруток нет. Даже такси нет, - прокомментировала она сделанный в понедельник снимок.