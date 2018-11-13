2018-11-13T13:08:11+03:00
Общество

В Ростовской области из-за непогоды на двух дорогах ограничили движение общественного транспорта

Автоинспекция дежурит на трассах
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Во вторник, 13 ноября, автоинспекторы объявили ограничение движения общественного транспорта на двух автодорогах - «Семикаракорск - Мартыновка - Красноармейский» и «Головное - Красноармейский - Большая Мартыновка». Причина - непогода в виде снегопада и ветра.

- Сотрудники ГИБДД патрулируют автодороги для обеспечения безопасности и своевременного оказания помощи водителям, - сообщила пресс-служба ведомства. - Автомобилистам надо быть предельно внимательными и осторожными при движении по федеральным и региональным автодорогам, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а тем, кто не поменял летнюю резину на зимнюю, следует это побыстрее сделать.

Автоинспекторы также просят пешеходов быть осторожнее, особенно вблизи проезжей части, а вечером выбирать одежду или сумки с световозвращающими элементами, чтобы обозначить свое присутствие на дороге.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за снегопада закрыто движение по трассе «Дон» у Новочеркасска и границы с Краснодарским краем
Lada, Hyundai и Kia: В ЮФО стали чаще брать автокредиты
Из-за десятибалльных пробок в Ростове-на-Дону таксисты взвинтили цены в два раза
Ростовские любители дрифта отпраздновали первый снег "фигурным катанием" на Театралке
В парке Революции Ростова прошел праздник доброты
Пожарные три часа тушили многоквартирный дом под Ростовом-на-Дону
Погода на ноябрь 2018 в Ростове-на-Дону: снег с дождем только на неделю
В Ростове-на-Дону уничтожили санкционные сыры и колбасы из Италии, Испании и Франции
«Невозможно описать словами»: Звезда Playboy Мария Лиман в одних стрингах сразила поклонников
Я почти погиб: Баста выпустил мрачный клип про любовь
В Ростовской области задержали автомобиль с 10 тысячами сигарет
В Ростовской области 10,5 тысячи человек заболели ОРВИ за неделю
Два человека погибли в ночном пожаре в Ростовской области
В ближайшие семь лет в Ростове-на-Дону появятся 20 новых школ
ГИБДД: дороги в Ростовской области нигде не перекрыты
Много плакал: жительница Азовского района до смерти избила месячного сына
В Ростове-на-Дону первый снег стал причиной серьезных заторов
В Батайске во время пожара в частном доме погибли два человека
Первый снег задержится в Ростове-на-Дону на два дня
«Откуда такая грудь?»: Поклонники заподозрили Юлию Ефимову в увеличении бюста
«Есть такой вид спорта - мама троих детей»: «Миссис Россия» Полина Диброва похвасталась своим фитнес-тренером
«Импланты кругленькие»: Звезда Playboy Мария Лиман появилась перед поклонниками в прозрачном нижнем белье
В Ростове-на-Дону автобус № 67А не меняли обратно на маршрутку
«Мисс Россия» Татьяна Котова в мини-юбке рассказала поклонникам о своем счастье