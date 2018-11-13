В Ростовской области из-за непогоды на двух дорогах ограничили движение общественного транспорта

СЕГОДНЯ 13:06 2018-11-13T13:08:11+03:00

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Во вторник, 13 ноября, автоинспекторы объявили ограничение движения общественного транспорта на двух автодорогах - «Семикаракорск - Мартыновка - Красноармейский» и «Головное - Красноармейский - Большая Мартыновка». Причина - непогода в виде снегопада и ветра.

- Сотрудники ГИБДД патрулируют автодороги для обеспечения безопасности и своевременного оказания помощи водителям, - сообщила пресс-служба ведомства. - Автомобилистам надо быть предельно внимательными и осторожными при движении по федеральным и региональным автодорогам, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а тем, кто не поменял летнюю резину на зимнюю, следует это побыстрее сделать.

Автоинспекторы также просят пешеходов быть осторожнее, особенно вблизи проезжей части, а вечером выбирать одежду или сумки с световозвращающими элементами, чтобы обозначить свое присутствие на дороге.