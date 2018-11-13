2018-11-13T15:03:25+03:00
Экономика

Lada, Hyundai и Kia: В ЮФО стали чаще брать автокредиты

Такую статистику подвели в банке ВТБ
Ольга КУБЫШЕВА
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В ЮФО на четверть увеличилась выдача автокредитов. В ВТБ подвели статистику за 9 месяцев текущего года. Речь идет о 81,1 тыс. кредитов на автомобили, общая сумма - свыше 8 млрд рублей. В лидерах - Кубань, на втором месте - Ростовская область, где были выданы 2,5 тысячи кредитов на 1,5 млрд рублей. Это на миллиард меньше, чем у Краснодарского края. А вот наибольший рост покупательской активности в Волгоградской области, там объемы продаж выросли на треть.

Так, около 70% продаж приходится на новые авто. И на 16% вырос спрос на машины с пробегом. В Ростовской и Астраханской областях последние занимают свыше трети от общего объема.

В Топ-3 самых популярных марок Юга входят Lada, Hyundai и Kia. В Краснодаре и Волгограде на третьем месте Volkswagen.

- С начала года ВТБ полностью трансформировал всю продуктовую линейку автокредитов, - сообщил управляющий розничным филиалом ВТБ в Краснодарском крае Виктор Тусиков. - На данный момент новый автомобиль можно приобрести в кредит по ставке от 5%, а с пробегом - от 7,9%. Помимо этого, у клиентов появилась возможность оформить кредит без КАСКО или воспользоваться конструктором, позволяющим выбрать самостоятельно опции займа.

КСТАТИ

Наиболее востребованными у клиентов были программы ВТБ для покупки новых автомобилей «Автоюбилей», «Автопривилегия» и «Lada Financial Special». А около 90% заемщиков оформили автокредит по двум документам.

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